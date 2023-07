Vargealegrense é encontrada e está sob cuidados médicos

Uma vargealegrense de 36 anos de idade, que vive na Filadélfia, no estado da Pensilvânia e estava desaparecida desde o último dia 4 de julho foi localizada.

De acordo com a família, Poliana Soares Alves Macedo se mudou para os Estados Unidos há dois anos, após deixar a cidade de Vargem Alegre.

Poliana vive no país norte-americano com o marido e os filhos. Na noite em que desapareceu, ela estava na casa de uma amiga, após ter participado de uma festa e foi vista pela última vez na esquina da avenida Tyson com rua Oakland O marido de Poliana foi buscá-la, mas, não encontrou a mulher.

A amiga informou que dormiu e não viu como Poliana desapareceu, apenas observou que ela deixou os calçados na casa.

Poliana tem sintomas relacionados à depressão, mas, conforme a família, trabalhava normalmente com serviços de limpeza, de segunda a sábado

O Departamento de Polícia da Filadélfia publicou uma nota sobre o desaparecimento com características de Poliana e os telefones para contato, ressaltando que ela foi vista pela última vez vestindo camisa preta e short azul. Já nesta sexta-feira (7), conforme familiares, ela foi localizada e está sob cuidados médicos. Não há mais detalhes sobre a localização.