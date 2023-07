Vargealegrense desaparecida nos Estados Unidos

Uma vargealegrense de 36 anos de idade, que vive na Philadelphia., no estado da Pensilvânia está desaparecida desde o último dia 4 de julho. Poliana Soares Alves Macedo foi vista pela última vez na esquina da Tyson com Oakland st. A família clama por informações pelo contato (215) 767-1135 Marcos Felipe ou com a Phillyusatv.

