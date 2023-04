Varejo+Experience está com as inscrições abertas

Temas abordados no evento objetivam capacitar empreendedores para a melhoria da gestão dos negócios e apresentar novas tendências do setor

CARATINGA – Na próxima terça-feira (25), às 18h30, o município de Caratinga recebe o Varejo + Experience, A ação visa reunir donos e funcionários dos pequenos negócios do varejo interessados em participar de capacitações para impulsionar as vendas, e aumentar a presença on-line. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo WhatsApp: (33) 9949-6671.

O Varejo + Experience é uma iniciativa do Sebrae Minas, em parceria com a rede de ensino Doctum, a Câmara de Lojistas e o Sicoob Credileste. A ação, que será realizada no prédio da Faculdade Doctum, é direcionada à varejistas e prestadores de serviços do comércio, franqueadores e franqueados, instituições financeiras e demais profissionais interessados em conhecer as tendências do segmento.

Na programação, os participantes terão palestras com três especialistas do varejo. A primeira abordará o tema: “Mercado Livre 360”, com consultor em e-commerce Filipi Vidotti. Na sequência, o especialista em neuromarketing Fernando Kimura falará sobre “O poder da experiência! Marketing consciente e percepção de valor”. Para encerrar a capacitação, o especialista em varejo do Sebrae Minas Victor Mota, ensinará estratégias eficazes e ágeis para os empreendedores potencializarem as vendas e os lucros dos negócios.

Comércio varejista de Caratinga

Segundo dados da Receita Federal atualizados em março, a cidade de Caratinga possui mais de 7.000 empresas varejistas e de prestação de serviços, distribuídas entre MEI’s, microempresas e empresas de pequeno porte.

A analista do Sebrae Minas Mirelly Cotta, ressalta que a força do comércio de Caratinga potencializou a realização do evento. “Nosso objetivo é promover capacitações que possam auxiliar os empreendedores a serem mais competitivos no mercado. Para isso, apresentamos oportunidades e propomos soluções que impulsionem o setor”, destaca.

Serviço

Varejo + Experience em Caratinga

Horário: a partir das 18h30

Local: Rua João Pinheiro, 147, Centro

Inscrições: (33) 9949-6671