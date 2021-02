Vaqueiro tem morte trágica

Isaac Moreira, 38 anos, morreu depois de ser atacado, possivelmente, por uma vaca quando colocava sal no cocho

UBAPORANGA – O vaqueiro Isaac Moreira da Rocha, 38 anos, teve uma morte trágica na noite desta última terça-feira (23), no córrego Brejaúba, zona rural de Ubaporanga.

De acordo com informações da Polícia Militar, o vaqueiro foi encontrado às margens da estrada lesionado. Foi acionada uma equipe dos Bombeiros Militares que ao avaliar a vítima constatou que ela não apresentava sinais vitais. Segundo informações, Isaac, possivelmente, foi atacado por uma vaca no instante que ele colocava sal em um cocho existente no pasto, local onde estavam diversos animais, mas ninguém precisou exatamente o que aconteceu.

A princípio ficou constatado que após ser atingida possivelmente por uma vaca, a vítima saiu do pasto, descendo para a estrada, caminhando aproximadamente por trinta metros, e depois sentando às margens da estrada, onde faleceu.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local, realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para o serviço funerário.