Adolescentes arrancam câmera e quebram vidraças na Escola José Augusto Ferreira

CARATINGA – Escola é o lugar onde se adquire conhecimento, mas para dois adolescente essa lição passou longe, como foi constatado na tarde desta sexta-feira (19). Eles invadiram o terreno da Escola Estadual José Augusto Ferreira, no bairro Dário Grossi, que está fechada devido a pandemia do coronavírus, e promoveram atos de vandalismo. E como forma de ‘ostentar’, ainda gravaram as deploráveis cenas.

Numa sequência repleta de palavrões, um dos menores faz a filmagem enquanto o outro arremessa pedras contra as vidraças. Uma câmera foi arrancada e é usada para quebrar mais vidraças.

Assim que a Polícia Militar tomou conhecimento de tais atos, equipes saíram em rastreamento e localizaram e apreenderam os dois menores que teriam quebrado várias vidraças da escolas.

Os menores foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seus responsáveis.