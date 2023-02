Van escolar que caiu em ribanceira em Santa luzia estava irregular

A documentação da van que caiu em uma ribanceira nesta terça-feira (14), no bairro Duquesa, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH, estava irregular. A informação é da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que afirmou que o veículo não poderia estar rodando neste ano. Ainda conforme a corporação, está sendo verificado junto à Prefeitura de Santa Luzia se a van está autorizada para fazer transporte escolar. Veja vídeos do acidente.

O sargento Marcelo Fernandes explicou que a situação quando os militares chegaram ao local era de desespero. Várias pessoas tentavam ajudar as crianças, que ficaram retidas dentro do veículo. Um dos pequenos precisou ser transportado de helicóptero pelos bombeiros por estar em estado grave.

“Ainda tinha risco de a van cair mais. Foi uma situação desesperadora, as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de acidente, ainda mais envolvendo crianças”, disse ele.

A perícia da Polícia Civil está no local, e ainda não se sabe as causas do acidente. Informações preliminares dão conta de que o veículo perdeu o freio.

Fonte : o tempo