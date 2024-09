Valores Humanos: O RESPEITO

O respeito é um valor fundamental que Jesus ensinou e viveu, mas você já se perguntou como ele pode ser vivido no dia a dia? Como tratar as pessoas com dignidade, especialmente aquelas que a sociedade costuma ignorar?

Jesus deu o exemplo ao acolher os marginalizados: mulheres, crianças, pobres e doentes. Mas, ao longo da história, será que a Igreja, e até mesmo a sociedade, sempre seguiu esse modelo? Infelizmente, não. Injustiças, opressões e desrespeitos contra esses grupos continuam a ocorrer.

Então, o que é respeito de verdade? Respeito vai além de ser educado ou cordial; é reconhecer e valorizar a dignidade de cada pessoa, independentemente de suas condições. E isso não foi demonstrado só por Jesus. Gandhi, por exemplo, praticou o respeito ao lutar pelos direitos dos oprimidos de forma pacífica. Confúcio ensinou que a harmonia social depende do respeito mútuo. Você já parou para pensar como isso se aplica à nossa vida?

Um exemplo concreto? Pense em uma conversa difícil. Respeito é ouvir sem interromper, mesmo quando discordamos . E no trabalho? É valorizar o esforço de cada colega , seja ele o líder ou a pessoa que cuida da limpeza. Pequenos atos de consideração podem transformar o ambiente ao nosso redor .

Como ensinamos respeito? Será que estamos promovendo empatia e acolhimento nas escolas e em casa? Podemos incentivar as crianças a valorizarem as diferenças e questionarem as injustiças. Isso faz parte de celebrar o respeito.

E quanto a nós? Estamos vivendo esse respeito no dia a dia? Estamos reconhecendo as injustiças e dando voz aos marginalizados? Praticar o respeito vai muito além de boas maneiras; é agir com compaixão e justiça.

Por fim, você acredita que nossa sociedade realmente respeita os mais vulneráveis? Talvez seja a hora de refletir e agir, buscando a construção de um mundo mais justo e humano, onde todos sejam tratados com a dignidade que merecem.

Rev. Rudi Augusto Kruger – Diretor, Capelão

Faculdade Uriel de Almeida Leitão

[email protected]