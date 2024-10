Valores Humanos: A HUMILDADE

O assunto de hoje tem aspectos difíceis. Costumeiramente ele nem é tratado de forma aberta – talvez apenas como um adjetivo: “Ele é humilde!”

Mas o que é humildade mesmo?

Nessa época pós-eleições em nossa cidade sinto ser um tempo muito propício para essa reflexão. Pois, humildade é, simplesmente, reconhecer tanto as próprias limitações quanto as qualidades dos outros.

Em cada pleito eleitoral sempre temos o vencedor e o vencido. A humildade tem aí um lugar de destaque.

Primeiro, precisamos refletir: Por que é tão difícil aceitar uma derrota?

Quando nos envolvemos em uma competição, o desejo de vencer pode nos cegar para as qualidades do adversário. No entanto, perder com dignidade requer reconhecer que a outra pessoa trouxe algo valioso, algo que conquistou a confiança dos eleitores.

Agora, pare e pense: Quando foi a última vez que você reconheceu o mérito de alguém que “venceu” você? E, mais importante: O que você aprendeu com “sua” derrota?

Ouvi o presidente de nossa instituição, Dr. Pedro Leitão, dizer publicamente após receber os resultados da eleição:

“Parabenizo o Dr. Giovanni por sua campanha e visão. Que o seu sucesso traga benefícios para todos nós.”

Fiquei muito orgulhoso de ter um presidente que é humilde!

A humildade FORTALECE A DEMOCRACIA. Afinal, uma competição política deve sempre ser voltada para o BEM COMUM, e não apenas para a vitória pessoal. Assim, reconhecer uma derrota não significa fraqueza, mas sim grandeza de espírito .

No cenário bíblico, podemos lembrar de Davi, que, antes de se tornar rei, respeitou profundamente Saul, seu adversário, mesmo sabendo que ele tinha falhas. Davi soube esperar o momento certo, reconhecendo suas próprias limitações e deixando o plano maior seguir seu curso.

A pergunta para todos nós: Estamos preparados para aprender com nossas derrotas?

Na vida pública, ou em qualquer área democrática, um candidato que perde, mas deseja sucesso ao vencedor, demonstra respeito ao processo instituído e aos concidadãos. Pois seu PROPÓSITO É SERVIR, independentemente de estar no poder ou não.

Então, a questão é: Como reagimos ao perder?

A humildade vai transformar a derrota em aprendizado e a concorrência em oportunidade de crescimento mútuo. Humildade é reconhecer o valor do outro e crescer juntos.

Rev. Rudi Augusto Kruger – Faculdade Uriel de Almeida Leitão – [email protected]