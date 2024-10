Valores Humanos: A GRATIDÃO

A GRATIDÃO É um dos valores humanos mais fundamentais. Reconhecer e apreciar o que se tem e o que se recebe dos outros vai além de uma simples palavra “obrigado”. É uma ATITUDE QUE TRANSFORMA O CORAÇÃO, AS RELAÇÕES E ATÉ O AMBIENTE ao nosso redor.

Já o antigo filósofo romano Cícero considerava a gratidão a maior de todas as virtudes, dizendo que dela “as outras virtudes derivavam”. Líderes como Mahatma Gandhi, e muitos outros, apesar das lutas e desafios, demonstravam gratidão pelos pequenos e grandes gestos de apoio que recebiam.

E em nossos dias, como estamos sendo gratos?

Na tradição cristã, podemos citar muitos exemplos, dentre eles, o de Adelina Lopes, conhecida como “Dona Dina”, da Igreja Assembleia de Deus. Ela dedicou sua vida ao cuidado de crianças abandonadas e órfãos, criando o Lar Evangélico de Crianças, em São Paulo. Ela sempre valorizou cada contribuição e reconhecia que o seu trabalho só era possível por meio dessa colaboração. Outro exemplo atual é do Padre Júlio Lancellotti, que atua com os moradores de rua em São Paulo. Ele sempre é muito grato a todos aqueles que ajudam e, também, por ter a oportunidade de servir aos mais vulneráveis.

Você certamente conhece pessoas que demostram como a gratidão é essencial aqui em nossa cidade. Talvez um jovem que se envolve com os carentes, ou uma senhora, um clérigo ou um policial ou professor em seu trabalho diário? Entretanto, a verdade é que um simples ato de ajudar um vizinho pode gerar uma corrente de gratidão que se espalha por uma comunidade inteira, criando um ambiente de cooperação e respeito mútuo.

Por outro lado – e que dificilmente esquecemos – é a oração de agradecimento que sempre se faz como parte de celebrações. Quantas vezes já vimos grupos em círculo ou famílias reunidas ao redor da mesa, agradecendo a refeição do dia, por exemplo? Esse é um gesto simples, mas poderoso, que reflete o reconhecimento do cuidado de Deus. Como diz o versículo bíblico em 1 Tessalonicenses 5:18: “Em tudo dai graças.” Esse hábito reforça nosso reconhecimento da importância da gratidão.

E os exemplos na natureza? Pensemos nas plantas. Quando bem cuidadas, elas crescem, florescem e trazem beleza ao ambiente. Da mesma forma, nós cristãos muitas vezes comparamos essa ideia à parábola do semeador (Mateus 13:1-23), onde a terra fértil – que está pronta para receber as sementes – é aquela que também retribui com frutos abundantes.

A pergunta que fica é: Como eu e você podemos expressar mais gratidão em nossa vida?

Pois ela é, como vemos, não é só um valor espiritual, mas também social. Todos somos parte de algo maior, e cada gesto de bondade merece ser retribuído com apreço e ações de amor.

Como dito no início, a prática da gratidão envolve não apenas agradecer aos outros, mas também valorizar o que temos, transformando desafios em oportunidades de aprendizado.

Afinal, a gratidão é uma força poderosa que, com muita graça, conecta e renova.

Rev. Rudi Augusto Kruger – Faculdade Uriel de Almeida Leitão – [email protected]