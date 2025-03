Valor Bruto da Produção agropecuária mineira tem estimativa de crescimento maior que o nacional em 2025

Desempenho é puxado pelas rendimento das lavouras, com destaque para o café

DA REDAÇÃO – O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária mineira deve alcançar R$ 167,5 bilhões em 2025, com crescimento de 13,6% em relação ao ano anterior. A projeção de crescimento do VBP estadual, calculada com os dados de janeiro, é maior do que a prevista no país, que deve ter acréscimo de 11% e chegar a R$ 1,4 trilhão.

O indicador é uma estimativa da geração de renda no meio rural, realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP).

Lavouras

Esse bom desempenho é puxado pelo segmento das lavouras, que deve alcançar R$ 113,3 bilhões no ano, com aumento de 17% no ano. Sozinho, este setor representa 68% do faturamento do setor agropecuário mineiro.

“A alta no rendimento em algumas culturas é fator determinante para esse resultado, especialmente o café que registrou alta de 45%”, detalha o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes.

Dentro deste segmento também estão em alta a laranja (46%), arroz (45%), algodão (16%), milho (15%), soja (9%), trigo (4%), cana-de-açúcar (1%), uva (1%). Juntos com o café, esses produtos corresponderam a 92,1% do faturamento total das lavouras.

Pecuária

O VBP do segmento pecuário deve alcançar R$ 54,2 bilhões (32% da receita total), com aumento de 7,3%. O desempenho é puxado pelo setor de bovinos, previsto em R$ 19,2 bilhões, com aumento de 21,8% em relação ao ano anterior. O segmento de frangos deve alcançar R$ 8,5 bilhões (6,5%) e o de leite deve registar R$ 17,7 bilhões (0,3%). Suínos e ovos registraram queda de 3,2% e 6,3%, alcançando R$ 6,7 bilhões e R$ 2,1 bilhões, respectivamente.