Valeu goleirão!

Que o futebol é um esporte coletivo todo mundo sabe, que o gol é o momento mais importante e esperado do futebol todo mundo também sabe. Porém, nem todos dão a devida importância a um personagem primordial dentro do jogo. A posição de goleiro ao longo da história do futebol passou por diversas transformações. Nos campinhos de pelada quando criança, o goleiro normalmente era aquele que apresentava menos qualidade com os pés. Assim, devidamente encaminhado à posição de goleiro vista por muitos como uma “punição” para quem não era bom na linha. No futebol adulto amador ou profissional, a posição de goleiro ganhou destaque com a evolução tática. Com o passar dos anos, goleiro deixou de ser uma posição, se transformando em “cargo de confiança” dos técnicos. Sempre se disse que um grande time começa por um grande goleiro. Fazendo um exercício rápido, raramente um time com goleiro ruim conquistou títulos. Com a evolução do futebol, passou-se a exigir goleiros com mais envergadura. Quando o futebol chegou ao Brasil, não se exigia que o goleiro fosse alto. Precisava mesmo ter bola colocação, coragem e elasticidade. Atualmente, além de tudo isso, exige-se dos goleiros que tenham boa altura, e mais recentemente que saibam jogar com os pés. Portanto, a vida deles que nunca foi fácil, ficou ainda mais difícil. Porém, eles ganharam importância e até um dia todo deles. O dia de hoje é para parabenizar esses caras. Num mesmo jogo, podem ir do céu ao inferno em questão de minutos. De heróis á vilões de um lance para outro. A data foi escolhida em homenagem ao goleiro Manga. Ídolo do Sport, Botafogo e Internacional e seleção brasileira. Afinal, hoje e aniversário de Manga.

Dizem que a posição é tão ingrata que onde ele joga nem grama cresce, normalmente é aquele que também comemora os gols de seu time sozinho, quase nunca se lembram de ir comemorar com ele. Por outro lado, o único jogador em campo que pode pegar a bola com as mãos tem outros privilégios. Além de ser o único do time que conta com um treinador especifico, mesmo não estando na regra do jogo, quase sempre que é tocado na área o árbitro marca falta a seu favor.

Ao longo de minha vida, tive o prazer de jogar com grandes goleiros nas categorias de base e futebol amador. Tive a chance de ver goleiros maravilhosos no futebol amador e também profissional.

Os melhores que vi no amador: Cacau (já veterano), Wagner, Artur, Amarildo, Gilberto Voador, Pampinha, Ismael, Aroldo, Lola e Maiolo.

Profissionais: Raul, Dasaev (URSS), Schumacher, Dino Zoff, Ubaldo Fillol, Dida, Marcos, Taffarel, Buffon e Rogerio Ceni.

Listar os maiores goleiros que vi jogar não é fácil. Certamente grandes nomes ficaram de fora. Porém, cada um em seu tempo, em seu time, é um herói para seu torcedor. Grande exemplo disso é o caratinguense Jeferson, recentemente participando de uma live comigo pelo Instagram, foi fácil perceber o tamanho da idolatria que os torcedores dos clubes por onde passou, ainda tem por ele. Atualmente defendendo o Treze de Campina Grande, Jeferson ganhou o apelido de “Paredão” atuando no futebol alagoano.

Parabéns a vocês que escolheram ou foram escolhidos para ocupar em campo não uma posição, mas um cargo de confiança.

Rogério Silva

