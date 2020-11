VALENTIM, O VALENTE

Bebê já passou por 12 cirurgias e vive no hospital desde o nascimento. Família de Bom Jesus do Galho precisa de ajuda para manter despesas na capital mineira

DA REDAÇÃO- Valentim Sebastian Mafra de Freitas tem apenas sete meses de vida e já passou por 12 cirurgias. O pequeno valente! Desde o nascimento luta bravamente em hospitais (dois meses na maternidade de Caratinga e há quase seis meses em Belo Horizonte).

Portador de Síndrome de Down, já venceu a meningite, diversos quadros de infecção e agora está lutando contra a hidrocefilia não comunicante. Acompanhado dos pais Leidiane Nazarino Mafra e João Geraldo de Freitas, segue em observação no Hospital Infantil João Paulo II. A família, que é de Bom Jesus do Galho, segue contando com corações solidários para se manter na capital mineira.

A reportagem conversou com Leidiane, mãe de Valentim, que relatou mais sobre a história do garoto. “Ele nasceu na maternidade de Caratinga, de oito meses, com 1,430 kg. Ficou um tempo na UTI e foi para casa. Com menos de três dias em casa ele deu uma apneia e voltou para a maternidade, de lá descobriram uma meningite e não tinha o que fazer para ele lá. Ficamos aguardando uns dois meses uma vaga e saiu em Belo Horizonte. Estamos aqui há quase seis meses”.

Leidiane explica que as duas válvulas colocadas, recentemente, para drenar o líquido do cérebro de Valentim não estão funcionando 100%, por isso, a necessidade da família estar próxima do hospital. “Não est á funcionando como deveria, deveria drenar e não está, então pode estar entupida em cima ou não absorvendo. Eles não dão alta se for para Bom Jesus porque se essa válvula parar do nada, não dá tempo de chegar aqui. Por isso minha família, amigos, estão sensibilizando com o caso e arrecadando uma ajuda para alugarmos um lugar aqui e ficar temporariamente, por perto, para se caso essa válvula parar de funcionar, aqui é mais perto para chegar no João Paulo II, onde os neurologistas dele trabalham”.

Atualmente, a família alugou um quarto em uma casa que fica em frente ao hospital. Somam-se ainda as inúmeras despesas que eles terão com medicamentos e o tratamento necessário a Valentim. “Meu filho é tudo para mim, o que eu puder fazer, vou fazer. Conto com a colaboração de todos que estão nos ajudando nessa caminhada. O pai atualmente agora venceu o contrato, está desempregado, meu sonho é poder levar nosso bebê para casa, mas, enquanto isso não é possível, para sair um pouco do hospital e ele ter uma vida digna, temos que ficar aqui por perto. Estamos olhando uma casa em Contagem que é mais próximo daqui, o mais perto que conseguimos, porque aqui perto o custo é muito grande, não damos conta. Também não queremos prejudicar ninguém”.

Valentim realizará exames ainda hoje para realização de um novo procedimento. “Vai colocar a gastro, porque ele não consegue mamar. Estamos esperando para que a gente possa levar ele pra casa, a assistente social vai ver se é digno de receber ele e liberar. Ele está com proposta de oxigênio para usar à noite e quando estiver nervoso. E, por enquanto, a sonda”.

Quem desejar colaborar com o custeio de despesas da família pode entrar em contato pelo (33) 99915-7706.