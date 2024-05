Vale realiza audiência pública do Projeto Apolo

A Vale convida para as audiências públicas dos Projetos de Mineração e Sondagens Apolo Umidade Natural, localizados nos municípios de Santa Bárbara e Caeté.

Como participar das Audiências Públicas?

As Audiências Públicas serão presenciais e ocorrerão nos dias 22 e 23 de maio, nas cidades de Santa Bárbara e Caeté, respectivamente.

Transporte para a Audiência

Caso precise de transporte até os locais acima mencionados, a VALE disponibilizará ônibus para as seguintes comunidades: Morro Vermelho, N. S. Perpétuo Socorro, Rancho Novo, Água Limpa, Cruz dos Peixotos, André Mato Dentro e Condomínio Juca Vieira.

Transmissão das Audiências Públicas

As Audiências Públicas serão transmitidas pelo YouTube e estarão disponíveis apenas para visualização, sem interação (perguntas e respostas) com o público. O chat e áudio estarão desligados.

Informações do Projeto Apolo

O Projeto Apolo Umidade Natural, novo empreendimento minerário da Vale S.A, CNPJ 33.592.510/0046-56, está localizado entre os municípios de Caeté e Santa Bárbara, em local denominado Fazenda Serra Maquiné, S/N, Zona Rural de Caeté.

O projeto de mineração consistirá em lavra de minério de ferro a céu aberto, tratamento do minério sem utilização de água, pilhas de estéril e ramal ferroviário para conexão à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), objeto do Processo de Licenciamento Prévio No. 4977/2021.

Também serão necessárias sondagens geotécnicas e geológicas, que requerem prévio licenciamento ambiental devido à presença de vegetação do bioma mata Atlântica em estágio médio e avançado de regeneração, objeto do Processo de Licenciamento Ambiental Concomitante No. 3781/2022.

Mais informações sobre os projetos em licenciamento (mineração e sondagens) podem ser obtidas nos Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA e RIMA) que instruem os processos de licenciamento ambiental do Projeto Apolo.

Visite o site oficial do projeto : https://vale.com/in/projetoapolo

Fonte: SINDIJORI MG