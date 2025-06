Vale do Sol tem plantão do ‘Morar Legal’ no feriado

CARATINGA – Moradores dos núcleos habitacionais Vale do Sol e Miranda, no bairro Esplanada, em Caratinga, que ainda não fizeram o cadastro no programa de regularização fundiária “Morar Legal” ganharam um prazo extra para confirmar sua inclusão na lista de beneficiados com a emissão e registro das escrituras dos seus lotes. No feriado desta quinta-feira (19), de Corpus Christi, haverá plantão para atendimento no espaço da Igreja El Shaddai, na antiga rua dos Cavacos (atual rua Francisco Vitor de Assis, 430).

No feriado desta quinta-feira, de 9h às 16h, moradores do Miranda e do Vale do Sol quem ainda não fizeram o cadastro ou possuem alguma pendência de documentos têm mais uma opção para regularizar seu imóvel, de forma totalmente gratuita para as famílias com renda mensal de até cinco Salários Mínimos e que não possuem outro imóvel registrado.

ATENDIMENTO ON LINE

Paralelamente ao plantão presencial na Igreja El Shaddai, a Versaurb montou uma estrutura para atendimento on line que também funcionará no feriado de Corpus Christi. Através do número (31) 3191-5166, os moradores poderão fazer cadastros ou resolver pendências.

O cadastro para adesão ao “Morar Legal” está sendo feito desde abril pela equipe da empresa Versaurb, responsável pela execução do programa de regularização fundiária de Caratinga, primeiro no Miranda e depois no Vale do Sol. A Prefeitura Municipal e a Versaurb estão intensificando o trabalho, que já se aproxima do final de mais uma etapa antes do protocolo de todas as plantas e documentos no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

Por meio do “Morar Legal”, a Prefeitura de Caratinga pretende regularizar aproximadamente 11 mil lotes, tanto nos bairros como em todos os distritos. Quase 10% desse total localiza-se no Esplanada, sendo beneficiadas 412 famílias no Miranda e 504 no Vale do Sol.