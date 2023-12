Vale do Aço tem mais um óbito de dengue confirmado

Região bate a marca de mais de 21 mil casos de dengue em 2023, segundo dados do Painel de Monitoramento de Casos da SES-MG. Nesta segunda-feira (4), a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou um óbito por dengue no município de Santana do Paraíso. De acordo com as informações apuradas pelo Diário do Aço, a morte teria ocorrido no fim do mês de junho. A vítima é do sexo masculino e tinha mais de 60 anos. Conforme a Secretaria de Saúde do Estado, o homem tinha hipertensão. Há ainda outro óbito causado pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, sob investigação no município. Essa é a terceira morte pela doença na Macrorregião do Vale do Aço. Outras fatalidades foram registradas em Caratinga e Ipatinga.

Dados na região

A Macrorregião do Vale do Aço, que engloba 35 municípios, superou 20 mil casos de dengue no ano de 2023. Ao todo, foram confirmados 21.039 casos e três óbitos, dentre eles, nas cidades de Caratinga, Ipatinga e em Santana do Paraíso. Outras cinco mortes estão sob investigação. Os dados foram extraídos do Painel de Monitoramento de Casos da SES-MG. Mais da metade dos casos foram registrados no município de Ipatinga, que concentra o maior número de pessoas. Ao todo, foram notificados 10.647 casos até o dia 3 de dezembro, o que representa 51,93% de casos em toda região. O Vale do Aço também teve 80 casos graves ou com sinais de alarme no mesmo período de tempo. Conforme a SES-MG, a taxa de letalidade é de 3,75%, uma das menores do estado. Para efeito de comparação, a taxa de letalidade do Triângulo Mineiro chega a 8,42%, do Norte é de 26,92%, e no Jequitinhonha de 14,29%.

Perfil sociodemográfico

Ainda de acordo com o Painel de Monitoramento de Casos, a maioria dos casos foram registrados em pessoas do sexo feminino: 10.892. Outros 10.085 casos são do sexo masculino, e, em 64 casos não houve sexo determinado. Quanto à faixa etária, as pessoas de 20 a 29 anos foram as que tiveram mais casos, sendo 4.200. Em seguida são as de 10 a 19 anos, com 4.396, e 30 a 39 anos com 2.883 registros. Idosos com mais de 90 tiveram 61 casos, e em bebês com menos de um ano houve 307 registros de dengue.

Chikungunya A chikungunya, outra doença transmitida pelo Aedes aegypti também tirou vidas no Vale do Aço. Segundo dados oficiais, em 2023 houve três mortes dessa natureza na região, todas em Ipatinga. É a primeira vez, em dez anos, que morre mais de uma pessoa no mesmo ano por causa da doença. Duas das vítimas são mulheres com mais de 60 anos e a outra é um homem, com idade entre 40 e 49 anos. Antes disso, o último registro de óbito havia sido em 2018, e anteriormente, em 2017, sendo uma vítima em cada ano. Ainda segundo o painel, a taxa de letalidade em Ipatinga é de 0,04%. Ao todo, são 7.020 casos confirmados na cidade, dos 8.493 casos em toda região, o que representa uma concentração de 82,66% dos registros. O Diário do Aço solicitou uma nota à administração municipal de Santana do Paraíso, no entanto, até o fechamento desta edição, não obtivemos retorno. Fonte: Diário do Aço