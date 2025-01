Vale do Aço permanece com alerta laranja para tempestades até quarta-feira

Após o temporal que atingiu o Vale do Aço no início da semana, a região continua com alerta laranja para mais tempestades até, pelo menos, quarta-feira (15), podendo se estender até o fim da semana. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), analisados pela reportagem do Diário do Aço. De acordo com dados do instituto, a previsão é que a chuva para os próximos dias seja entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/h. Além disso, a temperatura no Vale do Aço pode variar entre 17 e 30 graus e o vento pode chegar a 100 km/h. Ipatinga continua experimentando altíssimos níveis de precipitação pluviométrica e é preciso todo cuidado em áreas sujeitas a inundações, encostas instáveis e desmoronamentos. “Em caso de riscos ou de famílias já impactadas, a recomendação é que se busque amparo em pontos de apoio, porque preservar a vida é prioridade”, acentua a administração municipal.

Em caso de queda de árvores, deslizamentos e alagamentos, é importante entrar em contato com a Defesa Civil, pelo número 199, e com o Corpo de Bombeiros Militar (193). As administrações municipais da Região Metropolitana do Vale do Aço reforçam a importância de os cidadãos saírem das áreas de risco.

Fonte: Diário do Aço