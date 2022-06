Vale do Aço e Rio Doce tem oportunidade para bolsistas do programa ALI

São 24 vagas para municípios São 24 vagas para municípios da região, com bolsas de até R$ 5 mil. As inscrições podem ser feitas até 17 de junho

DA REDAÇÃO – O Sebrae Minas está com edital aberto para a seleção de bolsistas para o Programa ALI – Agentes Locais de Inovação. Estão sendo oferecidas bolsas de até R$ 5 mil, para um período de atuação de até 24 meses. As inscrições podem ser feitas até 17 de junho. O edital da Rede de Agentes Sebrae está disponível no site https://oferta.sebraemg.com.br/bolsistasali. Em todo o estado são 267 vagas.

Na região do Vale do Aço e Rio Doce são 24 vagas distribuídas nas microrregiões: Aimorés (3), Caratinga (4), Guanhães (4), Governador Valadares (3), Ipatinga (4), Itabira (4) e João Monlevade (3).

Os interessados em participar do processo de seleção devem ter nível superior completo em qualquer área do conhecimento e experiência profissional de pelo menos 06 (seis) meses.

Os bolsistas são capacitados pelo Sebrae Minas para atuar junto às micro e pequenas empresas (MPE), levando ferramentas e soluções de inovação por meio de visitas técnicas, acompanhamento e diagnóstico. A atuação pode ocorrer nas seguintes áreas:

Transformação Digital: Aprimorar a maturidade digital das empresas por meio de um processo de inovação, propondo soluções e ferramentas digitais;

Produtividade: Melhorar a produtividade das empresas com a implantação de soluções de inovação, com base em estudos realizados nas empresas;

Inovação Rural: Promover o aperfeiçoamento da inovação em cinco dimensões, visando o aumento da competitividade dos pequenos negócios rurais;

Educação Empreendedora: Levar conhecimento sobre inovação e empreendedorismo para professores e instituições de ensino públicas da Educação Básica nos municípios;

Ecossistema de Inovação: Articular a realização de atividades que favoreçam o ecossistema local. Mapear os ativos e iniciativas para a organização de uma trilha de inovação e acompanhar as atividades do plano estratégico de intervenção;

O processo seletivo terá três etapas: análise curricular, avaliação de conhecimentos e avaliação de habilidades e perfil. Para todas as modalidades do edital, os bolsistas realizarão as atividades de forma presencial ou híbrida, com exceção da modalidade Transformação Digital, que será 100% on-line. As vagas por cidades estão disponíveis no edital de seleção.

SERVIÇO

Edital para bolsistas ALI – Agentes Locais de Inovação

Inscrições: até 17 de junho

Resultado final: 15/07

Edital e inscrições: https://oferta.sebraemg.com.br/bolsistasali