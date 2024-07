VAI ROLAR A BOLA NO REGIONAL

Campeonato mais tradicional do Leste e Zona da Mata começa neste domingo (21)

CARATINGA – Domingo (21), começa mais uma edição do Campeonato Regional categoria adulto, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. A competição é uma das mais antigas do interior de Minas. Disputado desde 1965, é considerado o campeonato amador mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata. Ao longo dos anos, o certame passou por momentos diferentes. Muitos foram os craques que fizeram história desfilando talento nos campos da região.

A 46ª edição do Campeonato Regional terá seis equipes lutando pelo título de campeão, a exemplo do que ocorreu em 2002 quando o torneio voltou a ser promovido depois de seis anos sem acontecer.

Por problemas internos, o atual campeão Esporte Clube Vermelhense não irá defender o título. Porém, o atual vice-campeão Santa Bárbara promete muito força em busca do Tetra. A estreia do Tubarão será em casa diante de sua apaixonada torcida, contra o Córrego Novo que está de volta ao Regional.

Outra partida que promete agitar o domingo é o clássico entre Chapecoense x APEC, em Piedade de Caratinga. As duas equipes da cidade vêm forte para o certame e medem força logo na primeira rodada. Expectativa de dois grandes jogos. 1° de Maio e Esplanada estreiam no próximo domingo (28).