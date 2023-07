VAI COMEÇAR O REGIONAL

Quatro jogos movimentam a primeira rodada

CARATINGA – Domingo normalmente é dia de futebol. Mas, domingo com bola rolando pelo Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos é sempre especial. Afinal, é o campeonato de futebol amador mais antigo, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. Disputado pela primeira vez em 1965, três anos depois da criação da LCD, muitos foram os craques que desfilaram talentos vestindo camisas de clubes históricos de Caratinga e cidades vizinhas.

Quem já levantou a taça

Até hoje, foram disputadas 44 edições do Campeonato. O Esporte Clube Caratinga, clube mais antigo da região prestes a completar 106 anos, é quem tem mais conquistas com 11 taças. A Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho, ASBJ vem logo em seguida com cinco títulos. Confira todos os campeões:

Caratinga: 11 títulos

ASBJ: 5 títulos

América: 3 títulos

SEVALE: 3 títulos

Santa Cruz: 3 títulos

Santa Bárbara: 3 títulos

Esplanada: 2 títulos

Bairro das Graças: 2 títulos

Santa Rita: 2 títulos

1° de Maio: 2 títulos

Flamengo Bairro Esperança: 2 títulos

Grêmio Inhapim: 1 título

Bela Vista Piedade: 1 título

União Rodoviário: 1 título

Entre Folhas: 1 título

São Judas: 1 título

Limoeiro: 1 título

44 CAMPEONATOS

Algumas curiosidades a respeito do Campeonato Regional da LCD:

-Em 1966/1967, a LCD não promoveu campeonato

-1973/1974 em razão de duas enchentes não foram promovidos pela LCD. Porém, 74 houve uma competição sem clubes de Caratinga. ASBJ campeã.

Embora nunca tenha tido um reconhecimento legal por parte de outras diretorias da LCD, historicamente é justo reconhecer a competição, afinal, clubes dos distritos do município disputaram o campeonato vencido pela ASBJ.

-1995/2001 período sem competição. O SEVALE venceu o último em 1994. O Esplanada conquistou em 2002.

-2012 – Não teve Campeonato Regional por falta apoio municipal que não realizou também a Copa Distrital.

-2020/2021 não houve competições por causa da pandemia da COVID 19.

Quem irá levar a taça em 2023? Neste domingo a bola rola para a 1ª rodada: