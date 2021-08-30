VAGAS SINE CARATINGA- 30/8/2021

AÇOUGUEIRO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
SEM EXPERIÊNCIA E COM DISPONIBILIDADE PARA SERVIÇOS PESADOS
AUXILIAR DE COZINHA
COM EXPERIÊNCIA EM RESTAURANTE, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
SEM EXPERIÊNCIA E COM CURSO DE ASB
AUXILIAR TÈCNICO DE MECÂNICA
(MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇÃO CIVIL)
COM EXPERIÊNCIA EM QUALQUER ÁREA DE MECÂNICA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
BALCONISTA
(PADARIA)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
CASEIRO
(UBAPORANGA)
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ALFABETIZADO (LER E ESCREVER)
CONSULTOR DE VENDAS
COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFOTMÁTICA
EMBALADOR, A MÃO
(VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
SEM EXPERIÊNCIA
INSTALADOR DE ALARMES RESIDENCIAIS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E CNH AB
INSTALADOR-REPARADOR DE LINHAS E APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SEM EXPERIÊNCIA, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO)
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO SUPERIOR, TÉCNICO OU PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE INFORMÁTICA
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS
(DEPÓSITO DE GÁS)
SEM EXPERIÊNCIA E COM CNH AB (DEFINITIVA)
MOTORISTA DE CAMINHÃO
(ROTAS INTERESTADUAIS)
SEM EXPERIÊNCIA E COM CNH C OU D
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)
(VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
SEM EXPERIÊNCIA
PROMOTOR DE VENDAS
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH A OU B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU MOTO)
RECEPCIONISTA ATENDENTE
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIA
(COSMÉTICOS PARA SALÃO DE BELEZA)
COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH A OU B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU MOTO)
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIA
(CONTRATO TEMPORÁRIO)
(MÁQUINAS DE CARTÃO)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO)
VENDEDOR INTERNO
(ÓTICA)
COM EXPERIÊNCIA, EM ÓTICA OU COM OFTALMOLOGISTA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
A CARTA DE ENCAMINHAMENTO PODE SER IMPRESSA PELO APLICATIVO SINE FÁCIL OU PORTAL EMPREGA BRASIL, OU AGENDANDO O ATENDIMENTO PRESENCIAL NO LINK: www.mg.gov.br/agendamento