VAGAS SINE CARATINGA- 17/8/2021

AÇOUGUEIRO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
SEM EXPERIÊNCIA E COM DISPONIBILIDADE PARA SERVIÇOS PESADOS
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
ATENDENTE DE TELEMARKETING
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
(MECÂNICO DE MOTOCICLETAS)
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
SEM EXPERIÊNCIA E COM CURSO DE ASB
AUXILIAR TÈCNICO DE MECÂNICA
(MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇÃO CIVIL)
COM EXPERIÊNCIA EM QUALQUER ÁREA DE MECÂNICA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
BALCONISTA
(PADARIA)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO)
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
INSTALADOR DE ALRMES RESIDENCIAIS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E CNH AB
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO SUPERIOR, TÉCNICO OU PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE INFORMÁTICA
INSTALADOR-REPARADOR DE LINHAS E APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SEM EXPERIÊNCIA, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO)
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E CNH B
PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
PROMOTOR DE VENDAS
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
RECEPCIONISTA ATENDENTE
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
RECEPCIONISTA DE HOTEL
(ESCALA 12/36 NOTURNO)
COM EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E INFORMÁTICA BÁSICA
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO DE HOTEL
COM EXPERIÊNCIA EM SETOR DE HOTELARIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO SUPERIOR COMPLETO
TÉCNICO EM FARMÁCIA
(REGIME 12/36 DIURNO)
COM CURSO TÉCNICO E EXPERIÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
TOSADOR DE ANIMAIS DOMÈSTICOS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIA
(COSMÉTICOS PARA SALÃO DE BELEZA)
COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH A OU B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU MOTO)
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