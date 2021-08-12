VAGAS SINE CARATINGA- 12/8/2021

AÇOUGUEIRO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
ATENDENTE DE TELEMARKETING
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
ATENDENTE DE TELEMARKETING
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR DE ELETRÔNICA
COM NOÇÕES DE ELÉTRICA E CNH B
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
(MECÂNICO DE MOTOCICLETAS)
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
SEM EXPERIÊNCIA E COM CURSO DE ASB
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
SEM EXPERIÊNCIA E COM CURSO DE ASB (COM CRO ATIVO)
AUXILIAR TÈCNICO DE MECÂNICA
(MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇÃO CIVIL)
COM EXPERIÊNCIA EM QUALQUER ÁREA DE MECÂNICA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
BALCONISTA
(PADARIA)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO)
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL
(VAGA PARA TRABALHAR EM MUTUM-MG)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO SUPERIOR COMPLETO (ENGENHARIA CIVIL)
INSTALADOR-REPARADOR DE LINHAS E APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SEM EXPERIÊNCIA, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO)
INSTALADOR DE ALRMES RESIDENCIAIS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E CNH AB
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E CNH B
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E CNH B
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
(VAGA PARA TRABALHAR EM MUTUM-MG)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
PEDREIRO
(VAGA PARA TRABALHAR EM MUTUM-MG)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO
(CLÍNICA ODONTOLÓGICA)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
RECEPCIONISTA DE HOTEL
(ESCALA 12/36 NOTURNO)
COM EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E INFORMÁTICA BÁSICA
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO DE HOTEL
COM EXPERIÊNCIA EM SETOR DE HOTELARIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO SUPERIOR COMPLETO
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
(VAGA PARA TRABALHAR EM MUTUM-MG)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E CURSO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
TÉCNICO EM FARMÁCIA
(REGIME 12/36 DIURNO)
COM CURSO TÉCNICO E EXPERIÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
COM CURSO DE TSB E CRO ATIVO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
(VAGA PARA TRABALHAR EM MUTUM-MG)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
TOSADOR DE ANIMAIS DOMÈSTICOS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
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