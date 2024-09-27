VAGAS DE EMPREGO EM CARATINGA

AJUDANTE DE MOTORISTA
SEM EXPERIÊNCIA
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
AUXILIAR DE INFORMÁTICA
(ASSISTENTE DE SERVICE DESK)
SEM EXPERIÊNCIA E CNH A OU B
ATENDENTE DE LANCHONETE
SEM EXPERIÊNCIA
ATENDENTE DE TELEMARKETING
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
ATENDENTE DE TELEMARKETING
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SEM EXPERIÊNCIA, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA (WORD, EXCELL)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(SETOR DE LICITAÇÕES)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E COM CONHECIMENTO AVANÇADO EM INFORMÁTICA (E-SOCIAL, WORD, EXCELL)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA E CNH B
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
SEM EXPERIÊNCIA, FORMAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE E CNH B
AUXILIAR DE LIMPEZA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
AUXILIAR DE LIMPEZA
SEM EXPERIÊNCIA
BALCONISTA
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
BALCONISTA DE CREDIÁRIO
SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO
CAMAREIRA DE HOTEL
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
CARPINTEIRO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
CHAPISTA DE LANCHONETE
SEM EXPERIÊNCIA
CONSULTOR DE VENDAS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
CONSULTOR DE VENDAS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
CONSULTOR DE VENDAS
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
ESTOQUISTA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
FAXINEIRO
SEM EXPERIÊNCIA
GERENTE DE BAR
(NOTURNO)
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
INSPETOR DE DISCIPLINA ESCOLAR
(INSPETOR DE DISCIPLINA)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
MENSAGEIRO
SEM EXPERIÊNCIA, ENSINO MÉDIO COMPLETO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
MOTOFRETISTA
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE PARA SERVIÇO PESADO E CNH A
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH AB
MOTORISTA DE CAMINHÃO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E CNH C
MOTORISTA DE CAMINHÃO
SEM EXPERIÊNCIA E CNH C
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
(MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL)
SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO
OPERADOR DE CAIXA
SEM EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA
OPERADOR DE CAIXA LOTÉRICO
SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO
PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
RECEPCIONISTA ATENDENTE
SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO
RECEPCIONISTA DE HOTEL
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA
RECEPCIONISTA DE HOTEL
COM EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA
SERVENTE DE OBRAS
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
SERVENTE DE OBRAS
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS)
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
SEM EXPERIÊNCIA E CNH A OU B
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
VENDEDOR INTERNO
SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO
VENDEDOR INTERNO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH A
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A CARTA DE ENCAMINHAMENTO PODE SER IMPRESSA PELO APLICATIVO CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL OU PORTAL EMPREGA BRASIL, OU AGENDANDO O ATENDIMENTO PRESENCIAL NO LINK: www.mg.gov.br/agendamento