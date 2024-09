VAGAS DE EMPREGO EM CARATINGA

AJUDANTE DE MOTORISTA

SEM EXPERIÊNCIA

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO

AUXILIAR DE INFORMÁTICA

(ASSISTENTE DE SERVICE DESK)

SEM EXPERIÊNCIA E CNH A OU B

ATENDENTE DE LANCHONETE

SEM EXPERIÊNCIA

ATENDENTE DE TELEMARKETING

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SEM EXPERIÊNCIA, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA (WORD, EXCELL)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(SETOR DE LICITAÇÕES)

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E COM CONHECIMENTO AVANÇADO EM INFORMÁTICA (E-SOCIAL, WORD, EXCELL)

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA E CNH B

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

SEM EXPERIÊNCIA, FORMAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE E CNH B

AUXILIAR DE LIMPEZA

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO

AUXILIAR DE LIMPEZA

SEM EXPERIÊNCIA

BALCONISTA

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

BALCONISTA DE CREDIÁRIO

SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO

CAMAREIRA DE HOTEL

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

CARPINTEIRO

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO

CHAPISTA DE LANCHONETE

SEM EXPERIÊNCIA

CONSULTOR DE VENDAS

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO

CONSULTOR DE VENDAS

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

CONSULTOR DE VENDAS

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO

ESTOQUISTA

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

FAXINEIRO

SEM EXPERIÊNCIA

GERENTE DE BAR

(NOTURNO)

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

INSPETOR DE DISCIPLINA ESCOLAR

(INSPETOR DE DISCIPLINA)

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO

MENSAGEIRO

SEM EXPERIÊNCIA, ENSINO MÉDIO COMPLETO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

MOTOFRETISTA

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE PARA SERVIÇO PESADO E CNH A

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH AB

MOTORISTA DE CAMINHÃO

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E CNH C

MOTORISTA DE CAMINHÃO

SEM EXPERIÊNCIA E CNH C

OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

(MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL)

SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO

OPERADOR DE CAIXA

SEM EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA

OPERADOR DE CAIXA LOTÉRICO

SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO

PEDREIRO

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO

PEDREIRO

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO

RECEPCIONISTA ATENDENTE

SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO

RECEPCIONISTA DE HOTEL

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

COM EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA

SERVENTE DE OBRAS

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO

SERVENTE DE OBRAS

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS)

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

SEM EXPERIÊNCIA E CNH A OU B

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO

VENDEDOR INTERNO

SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO

VENDEDOR INTERNO

COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH A

