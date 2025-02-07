VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NO SINE DE CARATINGA

AJUDANTE DE MOTORISTA
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AJUDANTE DE MOTORISTA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
AJUDANTE DE MOTORISTA
SEM EXPERIÊNCIA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO DESDE QUE TENHA REFERÊNCIA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO (QUALQUER ÁREA) E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA (WORD, EXCELL E BOA DIGITAÇÃO)
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA E CNH B
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
SEM EXPERIÊNCIA
AUXILIAR FINANCEIRO
(VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO
CAPINEIRO – NA CULTURA
COM EXPERIÊNCIA EM MANUSEIO DE ROÇADEIRA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
SEM EXPERIÊNCIA
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS
(MEIO PERÍODO)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO
(FARMÁCIA)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
MARCENEIRO
SEM EXPERIÊNCIA
MOTOFRETISTA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
MOTORISTA DE CAMINHÃO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH D E CURSO MOPP
MOTORISTA DE CAMINHÃO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH D
MOTORISTA ENTREGADOR
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH AB
OPERADOR DE CAIXA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
SERVENTE DE PEDREIRO
SEM EXPERIÊNCIA
SERVENTE DE PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
VENDEDOR INTERNO
SEM EXPERIÊNCIA E ENSINO MÉDIO COMPLETO
VENDEDOR INTERNO
SEM EXPERIÊNCIA
VENDEDOR INTERNO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
VENDEDOR INTERNO
(FARMÁCIA – SETOR DE PERFUMARIA)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
VENDEDOR INTERNO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
VENDEDOR INTERNO
SEM EXPERIÊNCIA
______________________________________________________________
A CARTA DE ENCAMINHAMENTO PODE SER IMPRESSA PELO APLICATIVO CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL OU PORTAL EMPREGA BRASIL, OU AGENDANDO O ATENDIMENTO PRESENCIAL NO LINK: www.mg.gov.br/agendamento