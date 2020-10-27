VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NO SINE DE CARATINGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
AJUDANTE DE MOTORISTA
DEVE TER DISPOSIÇÃO PARA SERVIÇOS PESADOS
ALINHADOR DE PNEUS
(ALINHADOR DE VEÍCULOS)
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
ATENDENTE DE LANCHONETE
NÃO É NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO; NOÇOES BÁSICAS DE INFORMÁTICA E ENSINO MÉDIO COMPLETO OU SUPERIOR
AUXILIAR DE PADEIRO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
BORRACHEIRO
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
CARPINTEIRO
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, CNH – B E COM DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
ELETRICISTA
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO TÉCNICO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
GERENTE DE SERVIÇOS DE OFICINA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)
(OFICINA MECÂNICA DE MOTOS)
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO
PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO
SERVENTE DE PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO
SERVENTE DE PEDREIRO
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS
COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS E ENSINO MÉDIO COMPLETO
VENDEDOR DE SERVIÇOS
(CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO)
ENSINO MÉDIO COMPLETO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
VENDEDOR INTERNO
(LOJA DE ROUPAS)
ENSINO MÉDIO COMPLETO
VENDEDOR INTERNO
(ÓTICA)
COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS EM ÓTICA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
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A CARTA DE ENCAMINHAMENTO PODE SER IMPRESSA PELO APLICATIVO SINE FÁCIL OU PORTAL EMPREGA BRASIL OU AGENDANDO O ATENDIMENTO PRESENCIAL NO LINK: www.mg.gov.br/agendamento
DICA: NÃO ESQUECER DE INCLUIR NOS OBJETIVOS PROFISSIONAIS A VAGA DESEJADA PARA QUE APAREÇA NO SEU CADASTRO