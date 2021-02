VACINÔMETRO COVID-19

Confira as parciais de aplicação em Caratinga e municípios da região

CARATINGA- O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), desenvolveu uma ferramenta de monitoramento do número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no estado: o vacinômetro.

Por meio dele, qualquer cidadão pode acompanhar quantas pessoas já foram imunizadas e a quantidade de doses distribuídas: coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro. O vacinômetro também está disponível no site vacinaminas.mg.gov.br/.

Até a tarde de ontem, de acordo com os dados inseridos no painel pelos municípios, já tinham sido vacinadas 1.120 pessoas, sendo 119 em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI); 59 com deficiência em Residências Inclusivas e 942 profissionais da Saúde.

Para que a ferramenta apresente dados compatíveis entre o quantitativo de doses distribuídas e o número de vacinados, é preciso que os municípios alimentem a ferramenta diariamente por meio do Painel Vacinação Sars-Cov-2-MG, que segue a mesma lógica do Boletim Epidemiológico Covid-19. Os dados são compilados a partir das informações enviadas para a SES-MG.

Confira os dados completos dos municípios da região que já alimentaram o sistema: