Vacinas devem estar disponíveis na regional de Saúde de Coronel Fabriciano hoje

Prefeitura de Caratinga apresentará esquema de vacinação nesta terça-feira (19)

DA REDAÇÃO– A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou a chegada no estado de 577.480 doses iniciais para vacinação contra a covid-19. “A expectativa é de que cerca de 280 mil pessoas sejam vacinadas até o final desta semana, recebendo as duas doses necessárias para a imunização até meados de fevereiro”, disse.

Os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde para vacinação nesta primeira fase são profissionais de saúde da linha de frente covid-19; pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (Instituições de Longa Permanência para Idosos); pessoas institucionalizadas, com deficiência; e população indígena vivendo em terras indígenas.

Os imunizantes chegaram a Belo Horizonte, nesta segunda-feira (18), no aeroporto Internacional de Confins. As vacinas seguem para a Central Estadual da Rede de Frio, onde é realizada a conferência e entrada do material no sistema, para envio às 28 Unidades Regionais de Saúde (URS).

Para que a vacina chegue no menor prazo possível a cada uma das 28 URS, a Secretaria contará com o auxílio das forças de segurança (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Policia Militar de Minas Gerais e Defesa Civil) que usarão as aeronaves do Estado para garantir celeridade máxima.

Cada município fica responsável por buscar seu quantitativo de vacinas na URS a qual pertence. Não existindo nenhum contratempo, as vacinas estarão em todas as Unidades até o final desta terça-feira (19). Os municípios que já tiverem recebido seu quantitativo poderão começar a vacinação a partir dessa data.

A vacinação contra covid-19 em Minas Gerais acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios ou, ainda, fora delas, conforme necessidade de atendimento do público elegível e organização do município.

Devido à importância da identificação do cidadão no momento da imunização, o Ministério da Saúde orientou que seja utilizado, preferencialmente, o número do CPF e, na sua ausência, o Cartão Nacional de Saúde (CNS). Nenhuma pessoa pertencente ao público prioritário da campanha, definido, neste momento, deixará de ser vacinado.

A regional de Saúde de Coronel Fabriciano não informou quantas doses serão destinadas para Caratinga. A prefeitura concederá uma coletiva de imprensa hoje para detalhar a vacinação no município.