Vacinação de idosos e profissionais da saúde supera meta em Caratinga

Na segunda fase, que acontecerá dos dias 16 de abril a 22 de maio, os profissionais das forças de segurança serão vacinados nos locais de trabalho e os demais nas Unidades Básicas de Saúde mais próximas de suas residências

CARATINGA- Foi encerrada ontem a primeira etapa da campanha de vacinação contra gripe. A fase, que teve como público-alvo idosos e profissionais da área da saúde, obteve cobertura satisfatória no município de Caratinga. Foram vacinados ao todo 10.515 idosos, número que representa 100,21% do estimado. Já a cobertura para os profissionais da saúde atingiu 119,63% com 2.066 pessoas vacinadas.

De acordo com a Secretária de Saúde, Jacqueline Marli dos Santos, ações como a vacinação nas casas e no esquema “drive-thru” contribuíram para os bons resultados. “Tivemos um número bem interessante, superior ao que fizemos nas campanhas anteriores, isso demonstra uma adesão bem considerável por parte desse público”.

SEGUNDA FASE

O transporte e a entrega de cargas são serviços essenciais durante a pandemia da COVID-19. Por isso, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivo, se juntam ao grupo prioritário da segunda fase da campanha. Também integram o público da segunda fase, doentes crônicos. Todos serão vacinados nas unidades de saúde, a partir do dia 22. “Estes deverão apresentar para as equipes de saúde um relatório médico ou laudo que conste e declare que este paciente, por sua vez, é portador de uma determinada doença crônica. Todo paciente receberá uma senha e a cada 10 minutos um será vacinado”.

O horário de vacinação da campanha será no período da tarde, das 13h30 às 16h30, nas unidades básicas de saúde. “E é claro, já chamamos atenção deste público para que mantenha distanciamento nas filas e respeite as orientações dos nossos profissionais de saúde”.

Profissionais das forças de segurança e salvamento também fazem parte do público alvo. De acordo com a secretária de Saúde, estes serão vacinados em seus locais de trabalho.

A partir do dia 20 de abril, retornarão as vacinas de rotina para as unidades de saúde, que até então estão centralizadas na Unidade V. Elas acontecerão apenas no período da manhã.