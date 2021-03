Vacinação de idosos de 70 a 74 anos intensifica movimentação nos postos de saúde

CARATINGA- Teve início ontem em Caratinga a aplicação da primeira dose da vacinação da população com idade de 70 a 74 anos, contra a covid-19. A ação foi possível após a chegada de mais 1.760 doses do imunizante. Idosos acima de 75 anos que não tiveram a oportunidade de vacinar, também podem tomar a vacina.

Logo nas primeiras horas de funcionamento das salas de vacina, que funcionaram de 8h às 10h30 e de 13h30 às 16h, chamou atenção as intensas filas formadas nas unidades básicas de saúde. É o caso da Unidade V, que fica localizada na Praça da Estação. Fiscais sanitários também estiveram no local para organizar a questão do distanciamento, que é necessário neste período de pandemia.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves destacou que a movimentação nos postos de saúde já esperada, à medida que a vacinação tem avançado entre os públicos prioritários. “Sabemos que quanto mais vamos descendo as idades, maior é o número de idosos que estão presentes e também a população nesse momento está entendendo, mais do que nunca, da importância de se imunizar; viu a experiência de outros idosos de outras idades, que a vacina é um dos primeiros passos para sairmos desse momento complicado da pandemia da covid-19”.

Conforme Erick, são 24 unidades de saúde, além da Unidade V, da Praça da Estação e as doses foram distribuídas de acordo com o público. “Aqui na Unidade V é maior, abrange tanto o centro, bairro Salatiel e outras áreas próximas. Sempre temos um volume maior de idosos. Até o momento, já vacinamos aqui desde as 8h, 80 idosos e vamos vacinar até o final da tarde e também o dia de amanhã (terça-feira, 30 de março)”.

O secretário também comentou o fato de as doses terem esgotado em algumas localidades. “Distribuímos as doses de acordo com a população inicial, as doses do PSF Santo Antônio, às 9h, acabaram e já reforçamos com mais doses. Todas as unidades já foram orientadas que, a partir do momento que as doses forem acabando, vamos enviando as doses que estão guardadas na Superintendência de Vigilância em Saúde”.

Os idosos que compareceram ao local receberam senha para atendimento. “É um processo de organização, a pessoa pode pegar e esperar no local adequado, alguns idosos esperam dentro do carro, que se sentem mais seguros. Nós fazemos essa distribuição de acordo com a população que vem chegando durante o dia. Os idosos devem levar documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência”.