Vacinação de crianças contra poliomielite está abaixo da meta

CARATINGA- A vacinação de crianças contra a poliomielite está abaixo da meta em Minas Gerais e em Caratinga não é diferente. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, após a pandemia do novo Coronavírus, a procura pelas vacinas do calendário nacional de imunização reduziu, de maneira geral.

Conforme a Prefeitura, o índice de vacinação no município em 2021 chegou em 67,62%, sendo que a meta era 95%. “A equipe da Secretaria Municipal de Saúde tem realizado busca ativa para que a população atualize o cartão de vacina, sendo que todos os imunizantes estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde”, disse.

O esquema vacinal contra a poliomielite é composto por três doses injetáveis no primeiro ano da criança, aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida, com intervalo de 60 dias entre as doses. O último registro da doença em Minas Gerais é de 1985. De lá para cá, a vacinação contra a paralisia infantil, como também é conhecida a doença, tem sido a única forma de prevenção. Justamente para manter a cobertura vacinal, a imunização contra pólio faz parte do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI), de forma gratuita e de ampla disponibilidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em qualquer época do ano.

Histórico

A poliomielite é uma doença contagiosa que, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas infectadas, pode contaminar crianças e adultos.

Em 1961 ocorreu a introdução da vacina contra a poliomielite oral (VOP) no Brasil, com a realização de vacinações em municípios de SP e do RJ.

Em 1980 no Brasil foi estabelecida a estratégia dos dias nacionais de vacinação contra a poliomielite, realizados, em 14 de junho e 16 de agosto produzindo impacto imediato, com drástica redução do número de casos da doença em sequência à introdução da vacinação em massa em um único dia.

Em 1986 foi criado o Zé Gotinha, marca-símbolo da erradicação da poliomielite, figura bastante conhecida na saúde pública brasileira. Desde então, o personagem aparece em todas as campanhas de Imunização e, atualmente, é símbolo do Programa Nacional de Imunizações (PNI).