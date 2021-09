Vacinação de adolescentes sem comorbidades está suspensa em Caratinga

Ministério da Saúde divulgou nova nota para os municípios, orientando que este grupo não seja imunizado

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga suspendeu a vacinação contra a covid-19 de adolescentes sem comorbidades, após uma nota informativa do Ministério da Saúde com uma nova orientação de que não seja feita a vacinação deste grupo. A imunização teve início na cidade nesta quinta-feira (16) para aqueles que têm 17 anos.

A nota informativa desta quarta contraria uma outra publicada pela pasta em 2 de setembro, que recomendava a vacinação para esses adolescentes a partir do dia 15.

A prefeitura anunciou a vacinação na tarde de quarta-feira (15). No entanto, conforme informações colhidas pelo DIÁRIO, só teria sido comunicada da nova decisão do Ministério da Saúde às 12h de ontem, quando a imunização já estava acontecendo. O secretário de Saúde Erick Gonçalves esteve na cidade de Coronel Fabriciano, regional de Saúde da qual Caratinga faz parte, para deliberar sobre a situação e a decisão foi de suspensão para este público.

Conforme novo posicionamento do Ministério da Saúde, a vacinação deve ficar restrita a três perfis específicos: adolescentes com deficiência permanente, adolescentes com comorbidades e adolescentes que estejam privados de liberdade.

Durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, o Plano Nacional de Imunizações previa que estados e municípios tinham autonomia para organizar a fila de vacinação conforme os públicos-alvo definidos pelo documento. Com as novas orientações, algumas cidades optaram pela suspensão e outras decidiram manter a imunização.

A Secretaria de Saúde de Caratinga afirma que aguardará mais instruções do Ministério da Saúde para uma decisão definitiva sobre a vacinação para esse público. A vacinação dos adolescentes que têm entre 12 e 17 anos, portadores de comorbidades, deficiência, gestantes e puérperas continua normalmente.