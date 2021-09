Vacinação de adolescentes contra Covid-19 é retomada em Santa Bárbara do Leste e os números são animadores

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Com autorização do Governo do Estado, nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Leste retomou a vacinação de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A Campanha havia sido suspensa no dia 16 de setembro, após o município receber uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, a vacinação segue sendo agendada pelos Agentes de Saúde, o que garante o dinamismo e a organização da Campanha.

Ainda segundo a secretária, a vacinação avança gradativamente conforme a disponibilidade de doses e a expectativa é de que, em breve, todos os adolescentes sejam vacinados.

Com o desenvolvimento da Campanha em combate à Covid-19, os registros da Secretaria Municipal de Saúde apontam que mais de 6 mil moradores, com idade superior a 12 anos, já foram vacinados com a primeira dose (ou dose única), o que representa cerca de 74% da população geral.

Já, com a segunda dose (ou dose única), estima-se que mais de 3300 pessoas foram vacinadas, o que representa 40,3% da população total.

E quando os números retratam apenas a população adulta, estima-se que 94% dos moradores já receberam a primeira dose (ou dose única) do imunizante contra Covid-19.

Esses percentuais são definidos com base na estimativa populacional do IBGE, que aponta que o município tem cerca de 8181 moradores.

