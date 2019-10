Estima-se que 217 crianças estejam com a segunda dose pendente e precisam ser vacinadas em Caratinga

CARATINGA- Teve início em todo país a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, com foco em dois grupos. O primeiro teve início na última segunda-feira (7) e segue até 25 de outubro, imunizando crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, com o dia D de vacinação no dia 19 de outubro.

Já o segundo grupo, previsto para iniciar no dia 18 de novembro, será direcionado para adultos na faixa-etária de 20 a 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia.

DADOS

Conforme a prefeitura de Caratinga, o objetivo é interromper a circulação viral, controlar a doença no país e completar esquemas de vacinação incompletos. A meta de cobertura é atingir 95% do público alvo.

Bruno Albano, coordenador de Imunização da prefeitura explica de que forma funcionará o esquema de vacinação. “Nessa primeira etapa nosso objetivo é atingir essa população menor de cinco anos, lembrando que é uma vacinação seletiva, ou seja, a pessoa tem que se dirigir até a unidade de saúde para ter o cartão de vacina conferido, para ver se há a necessidade de se vacinar. Não é uma campanha indiscriminada que todas as crianças vão ter uma dose. O cartão precisa ser analisado e ele vai tomar uma dose se for necessário, pois nosso calendário hoje para a Vacina do Sarampo, até 29 anos a pessoa tem que ter duas doses. De 30 a 49 anos, uma dose só. Então as crianças entram nessa faixa de ter duas doses no cartão. E no calendário no Brasil a primeira dose é realizado com um ano de idade e a segunda dose com 15 meses, ou um ano e três meses”.

Atualmente, a cobertura vacinal para a população na faixa etária de um ano de idade está dentro do recomendado no município para a Dose 1. Com relação à Dose 2, a cobertura é de aproximadamente 76%, ou seja, estima-se que 217 crianças estejam com a segunda dose pendente e precisam ser vacinadas.

Todas as salas de vacina do município têm disponível a vacina contra o Sarampo e os horários de funcionamento são de 8h30 às 10h30 e de 13h30 às 16h30, com exceção da Unidade V (Praça da Estação), que funciona de 8h às 16h, sem intervalo.