VACINAÇÃO CONTRA COVID

1.396 doses serão destinadas para Caratinga nesta segunda-feira (1/2)

CARATINGA – O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgou o número de doses que serão enviadas aos municípios mineiros pelas 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) a partir desta segunda-feira (1/2). Ao total, serão 356,3 mil vacinas da AstraZeneca e CoronaVac. Essa é mais uma etapa da maior operação de vacinação da histórica de Minas Gerais. Em relação à Caratinga, serão 219 doses de CoronaVac Unidose D1+D2; 760 de AstraZeneca e 240 de CoronaVac 10 doses D1+D2. Confira a lista completa do quantitativo para cada município.

A SES-MG desenvolveu, junto às Forças de Segurança do Estado, uma logística eficiente e segura para o envio dos imunizantes aos municípios. Nesta segunda remessa, duas vacinas foram enviadas às cidades e todo o planejamento foi meticulosamente desenvolvido. Foram utilizadas aeronaves da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Gabinete Militar do Governador (GMG) e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

A segunda remessa enviada levou em consideração o número de trabalhadores de saúde no interior do estado. A subsecretária de Vigilância em Saúde Janaína Passos alerta para a forma adequada para aplicação dos imunizantes.

“Os municípios devem ter muita atenção na administração das vacinas de fabricantes diferentes e do quantitativo de doses por frascos, sendo necessário planejamento e organização para que não sejam perdidas ou aplicadas em pessoas que não fazem parte do grupo prioritário nesta fase da campanha”, reforça.

As Unidades Regionais de Saúde poderão reter poucas doses como reserva técnica para a reposição de perdas, e estabelecerão, previamente, local e horário adequados para os veículos dos municípios para retirada das vacinas contra a covid-19.

A subsecretária de Vigilância em Saúde ainda explica que é importante assegurar o intervalo ideal entre a aplicação da primeira e segunda dose, obedecendo o intervalo especificado por cada fabricante. “A logística foi planejada para garantir a segurança dos imunizantes por meio do armazenamento adequado até serem entregues aos municípios”, detalha.

Combate à covid-19

Desde o início da pandemia, o Governo de Minas adotou diversas ações no enfrentamento ao coronavírus. Uma das primeiras ações foi a aquisição de 1.047 respiradores, ao preço médio mais baixo do país. Isso permitiu que o Estado dobrasse de cerca de 2 mil para quase 4 mil o número de leitos de UTI, muitos deles em municípios que nunca tinham contado com unidades de terapia intensiva.

De forma antecipada, Minas garantiu a compra de 50 milhões de seringas agulhadas, além de 617 refrigeradores. Mais de 21 milhões de seringas agulhadas já chegaram ao estado.

Com informações Agência Minas