Campanha vai até essa sexta-feira (28) em Caratinga

CARATINGA- A Campanha de Vacinação contra a Meningite C em Caratinga para pessoas de 16 anos ou mais e que ainda não se vacinaram, vai até a sexta-feira dia (28).

O público alvo deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa para receber o imunizante.

HORÁRIO E LOCAIS DE VACINAÇÃO

A vacina estará disponível em todas as unidades de saúde do município das 8h30 às 10h e das 13h30 às 16h. Nos postos do Saúde na Hora, que são as unidades dos Bairros Limoeiro, Santa Cruz, Santa Zita e Anápolis o horário de vacinação também acontece das 18h às 21h.

Para se vacinar, é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e apresentação do seu cartão de vacina.

A DOENÇA

A Meningite C é causada pela bactéria Neisseria meningitidis e se caracteriza por uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. “As vacinas são seguras, eficazes e são a melhor forma de prevenir a doença. Vacinação em dia é sinônimo de saúde”, destaca a prefeitura.