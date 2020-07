Vacinação contra a gripe em esquema Drive Thru

CARATINGA- Hoje, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Saúde realizará o esquema de vacinação Drive Thru (dentro do carro) para as pessoas que não tomaram vacina contra a gripe. A ação será voltada tanto para aqueles que fazem parte dos grupos prioritários abordados durante a campanha quanto para as demais pessoas.

O esquema, que acontecerá na Praça da Estação de 8h às 16h, tem como proposta evitar aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde, além de melhorar o percentual de cobertura da população prioritária. Serão aplicadas, ao todo, 2.800 doses da vacina.

O município de Caratinga alcançou, após campanha de vacinação, cobertura geral de 92,59% do público-alvo. A cobertura para Idosos e trabalhadores de saúde foi de 100%. Já para crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos, o alcance foi abaixo do esperado.

“Vale ressaltar que a vacina é a melhor forma de prevenção. Então, nesta terça, a equipe da Secretaria de Saúde esperará por você”, frisa a prefeitura.