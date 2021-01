Vacinação contra a Covid-19 é marcada por gesto de solidariedade em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última semana teve início a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Bárbara do Leste. O primeiro a ser vacinado foi o enfermeiro Marcos Viana, que nos últimos meses coordenou os trabalhos de prevenção e combate à pandemia. Por unanimidade, o enfermeiro foi escolhido pela equipe da saúde para representar esse momento histórico, por sua dedicação e competência à com relação aos trabalhos de enfrentamento à pandemia no município.

Outro gesto que chamou a atenção e emocionou moradores foi a solidariedade de alguns enfermeiros e profissionais de saúde. Eles optaram por não receber a vacina no primeiro momento, possibilitando que alguns idosos que moram no Lar de Convivência Albertina Maria Nunes fossem vacinados.

De acordo com a secretária de Saúde, Rojânia Bordone, na primeira etapa Santa Bárbara do Leste recebeu apenas 20 doses, as quais foram utilizadas para vacinar alguns profissionais que atuam na linha de frente em combate à pandemia e também alguns moradores do Lar de Convivência. Rojânia ressaltou que a vacinação em Santa Bárbara do Leste ocorrerá segundo as determinações do Ministério da Saúde, respeitando-se os grupos prioritários, até que seja possível imunizar toda a população.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou a equipe da saúde, que trabalha incansavelmente para combater a pandemia e cuidar da população. Para a prefeita, a solidariedade, que marca esse momento histórico no município, mostra que todo o trabalho é desenvolvido por pessoas que, além de competentes, são solidárias.

Assessoria de Comunicação