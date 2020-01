Vacina pentavalente segue em falta em Caratinga

Doses que chegaram já foram distribuídas aos postos e estoque está zerado novamente

CARATINGA- Na edição do último dia 15 de janeiro, o DIÁRIO trouxe uma reportagem a respeito da falta da vacina pentavalente em Caratinga. O Ministério da Saúde anunciou que deu início à distribuição no dia 9 de janeiro, de um total de 1,7 milhão de doses para os estados. Após recebimento pelo Estado, o produto é encaminhado aos municípios.

Algumas doses chegaram ao município, mas, o estoque voltou a ficar zerado. Em entrevista coletiva na manhã de ontem, o enfermeiro da Vigilância Epidemiológica, Paulo Henrique Nunes explicou que as doses estão sendo entregues gradativamente e que é preciso aguardar.

Entre junho e dezembro, a oferta esteve irregular devido a problemas com o fornecedor. O Brasil compra a vacina via Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), pois não existe laboratório produtor no país. Em julho de 2019, lotes do laboratório pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foram reprovados no teste de qualidade do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em agosto, o Ministério da Saúde solicitou reposição do produto, mas, naquele momento, não havia disponibilidade imediata no mundo.

Paulo Henrique destaca como a falta da vacina tem impactado em Caratinga e que ainda não há previsão de renovação do estoque. “No ano de 2019 ficou de setembro, outubro e dezembro sem a vacina; o que dá o total de 855 crianças não vacinadas com esquema básico da pentavalente. No dia 17 de janeiro recebemos um total de 334 doses, o que equivale a 37,75% dos esquemas. Até o momento, o Ministério da Saúde já falou nos canais oficiais que em breve será regularizado, mas, ainda não estipulou uma data, então estamos aguardando para recebermos. Não só Caratinga, mas o País inteiro está sofrendo com a falta dessa vacina, as doses que recebemos já foram distribuídas para as unidades de saúde, então o estoque nosso voltou a ser zero”.

Paulo Henrique finaliza deixando o recado para que a população aguarde a chegada de novas doses. “Estamos aguardando a regularização da vacina, sei que os pais e as mães estão apreensivos, porque realmente a vacina não pode faltar, pode refletir no ressurgimento de várias doenças e é o que nós não queremos. Fiquem tranquilos, é o momento então de aguardarmos mesmo”.