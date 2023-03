Vacina contra Meningite C disponível para toda população

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a campanha de vacinação contra Meningite C está liderada para todos os públicos, independentemente da idade, até o dia 30 de abril. A decisão foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Coordenação Estadual do Programa de Imunizações (Cepi).

Para se vacinar procure a sua unidade de saúde portando seu cartão de vacina e documento de identificação com foto. O horário de atendimento nos postos de saúde é de segunda a sexta-feira das 08h30 às 10h30 e das 14h às 16h30. Nas unidades do “Saúde na Hora”, que são as dos bairros, Santa Zita, Santa Cruz, Limoeiro e Anápolis, tem vacinação também no período da noite das 18h30 às 21h.

É muito importante que, aqueles que ainda não se vacinaram, procurem a unidade de saúde de costume e realizem a vacinação. A vacina é a forma mais eficaz de prevenir a doença e evitar a infecção.

Sobre a meningite C

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas. As meningites virais e bacterianas são as de maior importância para a saúde pública, considerando a magnitude de sua ocorrência e o potencial de produzir surtos.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Os principais sinais e sintomas são: febre, dor de cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e/ou manchas vermelhas na pele.