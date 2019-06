Vacina Antirrábica: Campanha espera imunizar 15.200 animais em Caratinga

CARATINGA- No último dia 3 de junho, teve início a campanha de vacinação antirrábica no município de Caratinga. De acordo com a programação, a estimativa é vacinar o total de 15.200 animais, sendo 12.850 cães e 2.350 gatos. Destes, estão previstos 7.350 cães e 1.350 gatos na área rural e 5.500 cães e 1.000 gatos na área urbana.

O primeiro distrito a receber os trabalhos foi São Cândido. Ao longo da semana, de segunda-feira (3) até o Dia D, que ocorreu no sábado (8), equipes itinerantes da Vigilância Epidemiológica estiveram nas localidades do distrito vacinando cães e gatos contra a raiva animal. Foram vacinados 922 cães e 189 gatos, um total de 1.111 animais, percorrendo um total de 1.735 quilômetros. O número alcançado foi superior ao estimado, que tem como parâmetro os animais imunizados em 2018.

Ontem, a campanha seguiu o cronograma no distrito de Cordeiro de Minas, onde a programação segue até o sábado (15), com o número estimado de população a vacinar de 560 cães e 80 gatos.

Confira a programação completa das próximas localidades:

Data Distrito População canina a vacinar População felina a vacinar 17,18,19 e 25 de junho Santo Antônio do Manhuaçu 700 100 26 a 28 de junho São João do Jacutinga 320 80 01 a 05 de julho Patrocínio 700 150 08 a 13 de julho Santa Luzia 1.000 230 15 a 20 de julho Sapucaia 1.000 230 22 a 26 de julho Dom Lara 650 100 29 de julho a 02 de agosto Dom Modesto 650 120 05 a 09 de agosto Santa Efigênia 1.000 150 10 de agosto Sede/Caratinga 5.500 1.000