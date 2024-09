Veículos adaptados vão proporcionar vacinação itinerante em Caratinga e região

CARATINGA– Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, Caratinga e outros 15 municípios da região foram contemplados com cinco vacimóveis que irão percorrer as localidades. Tratam-se de vans adaptadas para que sejam um pequeno centro de vacinação itinerante, equipadas com refrigeração, pias para higienização, cadeiras e mesas, além de armários e com toda estrutura adequada para que as equipes de vacinação realizem seu trabalho com eficiência e segurança. Os veículos foram adquiridos via consórcio Cides-Leste.

Segundo a secretária executiva Vânia Franco, o projeto vai facilitar o plano de vacinas de todos os municípios. “Nós conseguimos cinco vans, que poderão percorrer toda a zona rural, também a zona urbana, alcançando pessoas com dificuldade de locomoção, da melhor idade, crianças. Com isso, o consórcio veio para somar para todos os municípios, cumprindo a tabela da vacinação. Vamos mapear as áreas onde as pessoas não vêm cumprir a vacina, indo até a residência delas. Nós estamos aqui com alguns secretários de saúde, e agora a gente vai sentar para traçar a meta e o objetivo atingir esse processo”.

Vânia frisa que todos os veículos são equipados e estarão à disposição dos municípios. “Vai ter a tabelinha para os veículos percorrerem os municípios. E o município disponibiliza simplesmente o motorista e o enfermeiro. Todas as vacinas do governo estarão disponíveis, como BCG, tríplice viral”.

Simone Soares, secretária de Saúde de Caratinga, destaca que o projeto representa um avanço na busca ativa da população, para imunização contra doenças. “A gente percebe a dificuldade às vezes de procurar uma unidade básica de saúde e o Vacimóvel vai até a família, aquelas áreas de difícil acesso, para que a gente consiga atingir e manter a nossa população, crianças e adultos vacinados, que é o mais importante para a saúde do município. É importante acompanhar o calendário vacinal de nossas crianças, mantermos atualizado, porque realmente as doenças erradicadas, há algum tempo estão voltando. Só a vacina salva vidas. Comunico a todos que esse vacimóvel vai ser um grande ganho para a comunidade de Caratinga e de toda a microrregião, para que a gente consiga sanar algumas lacunas em relação à nossa cobertura vacinal”.