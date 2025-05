Vacimóvel percorre sede e distritos

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria de Saúde, intensifica a campanha de imunização com a circulação do Vacimóvel, uma unidade móvel de vacinação que vai percorrer diferentes bairros, praças e distritos do município durante os meses de maio e junho. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população às vacinas, garantindo a ampliação da cobertura vacinal.

O atendimento é realizado sempre das 8h às 11h, em locais estratégicos da cidade e comunidades rurais, e conta com a presença dos profissionais da saúde municipal. Para se vacinar, é necessário levar o cartão de vacinação e um documento com foto.

Locais e datas de atendimento

14/05 (quarta-feira): Cachoeira Alegre e Quatro Encruzilhadas

15/05 (quinta-feira): Sapucaia e São Pedro

16/05 (sexta-feira): Cordeiro e Ilha do Rio Doce

19/05 (segunda-feira): Porto Seguro

20/05 (terça-feira): São João do Jacutinga

21/05 (quarta-feira): Patrocínio

22/05 (quinta-feira): São Cândido

23/05 (sexta-feira): Santo Antônio do Manhuaçu

26/05 (segunda-feira): Santa Luzia

27/05 (terça-feira): Dom Lara

28/05 (quarta-feira): Praça Santo Antônio

29/05 (quinta-feira): Praça Menino Maluquinho

30/05 (sexta-feira): Praça Floresta

02/06 (segunda-feira): Praça da Estação

03/06 (terça-feira): Praça Cesário Alvim

04/06 (quarta-feira): Praça do Relógio

05/06 (quinta-feira): Praça Marta Carli, no bairro Santa Cruz