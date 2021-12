V Parada de Natal é realizada em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através do Departamento Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, realizou no último sábado (20) a “V Parada de Natal”, que teve início na praça Alaíde Quintela Soares (Praça das Palmeiras), percorrendo as ruas Osvaldo Silva Araújo, Carmo Viggiano e Coronel Antônio Fernandes, com chegada à praça Padre Geraldo Homem de Faria, (Praça da matriz).

Além da participação de parte das equipes de servidores municipais das secretarias que compõe a administração, com carros alegóricos alusivos às festividades natalinas, a “V Parada de Natal de Inhapim” contou com a participação da banda de música da cidade de Periquito-MG, projeto social “Barui-Bão” de Inhapim, trenó com a chegada do papai noel, Guarda de Congado “Nossa Senhora do Rosário & São Benedito” da cidade de São Domingos das Dores-MG, Fanfarra do município de Bom Jesus do Galho-MG e para criançada o “Trenzinho da Alegria”.

Com grande participação popular a “V Parada de Natal de Inhapim” foi um verdadeiro sucesso, conforme enfatizou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, que ao lado da primeira-dama Érica Barbosa, participaram da caminhada da comemoração. “Mais uma vez estamos reunidos para promover a parada de natal, e é gratificante perceber a adesão das pessoas ao evento, momento de lazer, descontração e harmonia para nossa comunidade. Está chegando a data mais especial do ano, o natal, um tempo de paz e esperança que nos permite esquecer todos os problemas e reunir as pessoas que mais amamos em volta da mesa. Os momentos de felicidade mais pura podem ser também os mais simples, a família unida, o riso que toma conta da casa, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho que transborda em todos os corações. Desejo que o amor que há entre nós neste dia permaneça nas nossas vidas para sempre. Feliz Natal Inhapim!”, disse o prefeito.

Já o vice-prefeito Sandro da Saúde também participou da caminhada da “V Parada de Natal de Inhapim” ao lado de sua esposa Maria Izabel, avaliando que o evento é um dos mais aguardados do ano. “Sem dúvida alguma, após a Festa do Inhame, a Parada de Natal de Inhapim é o evento mais aguardado do ano pela nossa comunidade. É extremamente gratificante ter a oportunidade de ver a felicidade no rostinho de cada criança, seja na alegria da chegada do papai noel, seja se divertindo com os bichos/personagens do trenzinho da alegria. Temos muito que agradecer primeiramente à Deus pela oportunidade de auxiliar o nosso prefeito Marcinho neste brilhante trabalho, agradecer também a presteza de nossos servidores da pessoa da diretora de cultura Terezinha Ribeiro Martins, bem como agradecer também à nossa população por aderirem ao evento, comparecendo em massa para abrilhantá-lo ainda mais. Inhapim vive um novo tempo de prosperidade e desenvolvimento, só temos à agradecer. Feliz Natal!”, disse o vice-prefeito.

A diretora do Departamento Municipal de Cultura do município de Inhapim, Terezinha Ribeiro Martins disse que se não fosse o empenho dos colegas secretários e servidores, bem como o apoio do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro, seria impossível realizar a V Parada de Natal. “Estou muito contente, graças a Deus conseguimos realizar mais uma vez nossa Parada de Natal. Quero agradecer todos que colaboraram conosco para realizá-la, em especial agradecer o Marcelo Renato da Silveira e toda divisão de cultura do município pelo empenho e dedicação nesta festa. Sem palavras para descrever a emoção que vivo neste momento ao lado de toda nossa comunidade”, finalizou.

