Utilizada como desvio, MG-329 está sobrecarregada e com asfalto danificado

Via está sendo rota, após interdição na BR-262. DER-MG afirma que trabalha em projeto de recapeamento para o trecho Bom Jesus do Galho- Caratinga

CARATINGA- Com a interdição no km 96 da BR-262/, na altura de Abre Campo, desde o final de janeiro, desvios estão sendo utilizados pelos condutores. Por exemplo, aqueles que estão sentido BH- Vale do Aço devem seguir para Caratinga pela MG-329 até trevo da BR-458 pela BR-116. Do trevo, siga até Ipatinga pela BR-458. Já os que estão sentido BH – Vitória, também devem seguir para Caratinga pela MG-329, depois, até Realeza pela BR-116 e de Realeza a Vitória pela BR-262.

Assim, a MG-329 está tomada por buracos. De acordo com o supervisor do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens de Minas Gerais (DER-MG), Robson Santana, a situação tem se agravado devido à sobrecarga na rodovia, provocada por sua utilização como desvio.

Robson afirma as providências que estão sendo adotadas por parte do Departamento. “Esse mês foram poucos dias de sol, para deslanchar com o tapa-buracos tem que dar uma estiada boa. Pedimos paciência, tem que dar uns dias de estiagem para conseguirmos vencer isso. O agravamento é essa questão do fechamento da 262, em Abre-Campo, que está sobrecarregando a rodovia. A MG-329 necessita de recapeamento, não aceita tapa-buracos mais e estamos terminando o projeto de recapeamento de Bom Jesus do Galho para Caratinga, trecho mais crítico”.