Uso de máscara deixa de ser obrigatório em locais abertos em Caratinga

CARATINGA– O município de Caratinga publicou, nesta quarta-feira (16), o decreto que dispensa a obrigatoriedade de utilização de máscara ou cobertura facial sobre o nariz e boca em ambientes abertos.

Já o uso do Equipamento de Proteção Individual em locais fechados ficará desobrigado desde que seja apresentado o comprovante de vacinação em todas as suas etapas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a medida se deu devido à redução do número médio de transmissão da COVID-19 e das internações hospitalares, e ao avanço da imunização no município.

A Secretaria de Saúde ainda recomenda o uso de máscara para pessoas com sintomas gripais, comorbidades, imunossuprimidos, pessoas que não vacinaram e pessoas que necessitarem de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.