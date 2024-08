Urnas eletrônicas chegam ao Cartório Eleitoral de Caratinga

CARATINGA- 518 urnas eletrônicas estão à disposição para as Eleições 2024 em Caratinga e região. O material foi entregue na manhã desta quinta-feira (22) no Cartório Eleitoral de Caratinga, onde funcionam as 71ª e 72ª zonas eleitorais.

Para que as urnas cheguem em segurança às zonas eleitorais, os caminhões são lacrados e contam com rastreadores, tendo seu deslocamento monitorado. Os equipamentos foram armazenados no Cartório Eleitoral, onde passarão por alguns procedimentos previstos na preparação das urnas.

Do total de urnas, 265 serão distribuídas entre os municípios de Caratinga (parcialmente), Imbé Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Ubaporanga. 253 serão encaminhadas para as seções de Caratinga (parcialmente), Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Pingo-D’Água e Vargem Alegre.

Fabrício Rezende, chefe de cartório da 71ª zona eleitoral explica quais serão as próximas providências após o recebimento das urnas. “Esse procedimento é realizado em toda eleição. O caminhão vem lacrado e agora estamos fazendo o descarregamento dessas urnas que vão passar nos próximos dias agora por um procedimento que se chama aceite, para verificar se as urnas estão funcionando corretamente, se tem alguma peça quebrada ou danificada, verificar a questão das bobinas, se há necessidade de troca ou não”.

Fabrício frisa toda a transparência do processo eleitoral, inclusive durante a preparação das urnas. A cerimônia pode ser acompanhada por partidos políticos, federações, coligações e demais entidades fiscalizadoras do sistema eleitoral como o Ministério Público “Por meio de uma audiência acontece a carga das urnas, que está prevista para o período de 21 a 29 de setembro. Ainda não está marcada, mas, a imprensa será avisada na época. É bem como se fosse uma audiência pública, aberta ao público. Teremos ainda o treinamento de mesários que, no caso da 71ª zona eleitoral vai começar no dia 2 de setembro e se estender até o dia 14 de setembro. No dia 16 vamos fazer o treinamento com o pessoal de apoio”.

O chefe de cartório reforça que as urnas são seguras, confiáveis e eficazes. “Como vocês podem perceber, a urna tem mais de 20 dispositivos de segurança. Todo esse processo de lacração, verificação de dados da urna antes da eleição e auditoria, tudo isso pode ser acompanhado pela população para dar transparência ao processo”.