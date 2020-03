UPA registrou 1.189 atendimentos em seis dias

Atendimentos quase dobraram de 21 a 26 de fevereiro

CARATINGA- De 21 A 26 de fevereiro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) registrou 1.189 atendimentos. O número, conforme a direção, é quase o dobro do registrado normalmente no mesmo espaço de tempo.

A diretora Vânia Franco concedeu uma coletiva de imprensa na manhã de ontem, para prestar contas à população do trabalho realizado. “Ao contrário do que muitos pensam a UPA é uma porta de entrada de pessoas graves, que já estão bem debilitadas. Nossa função é receber bem nossa população. Temos feito mensalmente em torno de 5.200 atendimentos, atingindo 12 municípios mais a nossa BR, isso é uma dádiva que Deus nos dá para conseguir suprir a demanda”.

O aumento no número de atendimentos se deu exatamente no período do Carnaval, embora Caratinga não tenha sediado nenhuma festividade. “Pensamos que seria um feriado mais tranquilo, sereno, pela ausência de festividade no município. Mas, muito pelo contrário, nesses cinco dias foram quase 1.200 pacientes, quando normalmente seriam 600 a 700. Precisamos de um reforço médico, nossos médicos que aqui se encontravam não conseguiram cumprir a demanda, contratei mais médicos graças à facilidade e acesso que temos a estes profissionais. Foram 30 transferências, sendo 18 para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, nove para o Casu, dois para a Casa de Caridade de Carangola e um para o Márcio Cunha. Mesmo sendo feriado a UPA conseguiu fazer essa transferência em tempo hábil”.

A Unidade atendeu a 755 pacientes de Caratinga. Somente de outras localidades que não fazem parte da região foram 118 atendimentos. “Atendemos pacientes de Ribeirão das Neves, Guarapari, Simonésia, Galileia, Marechal Deodoro, Rio de Janeiro, São Paulo, foram vários municípios atendidos aqui na UPA com presteza e agilidade. É uma demanda espontânea, a maioria dos casos foi aneurisma e infarto. Muitos aproveitam o feriado para ver os familiares, aqui chegam, passam mal e a porta está aberta para receber estas pessoas. Algumas pessoas também têm nos procurado com medo de estar com o Coronavírus, mas aqui em Caratinga ainda não chegou essa doença e esperamos que não chegue. Mas, nossa equipe está preparada”, finaliza.