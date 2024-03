UPA reforça superlotação e recomenda que pacientes sem gravidade procurem postos de saúde

CARATINGA- A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas emitiu uma nota à imprensa sobre a capacidade de atendimento com a alta demanda de pacientes.

No documento, a UPA pede a compreensão da população para que busquem os serviços na Unidade somente em casos de emergência. Para outros casos, a recomendação é que a população procure os postos de saúde, pois, devido à alta lotação, os atendimentos podem ser considerados demorados para casos não considerados graves, de acordo com o Protocolo de Manchester.

Conforme a UPA, profissionais e toda estrutura estão preparados e empenhados para acolher a população.

Confira a nota na íntegra: