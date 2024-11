UPA recebe fiscalização do Tribunal de Contas do Estado

CARATINGA- Nesta quinta-feira (07/11), a UPA de Caratinga recebeu auditores do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG).

O Tribunal realizou ao longo da semana, operações da Fiscalização Ordenada da Saúde. O trabalho teve o objetivo de analisar os serviços prestados pelos centros públicos de saúde e aconteceu de forma simultânea em todo o estado. Ao todo, foram 81 hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), espalhados em 73 municípios de todas as regiões. Aproximadamente 100 servidores e colaboradores participaram da atividade, sendo 54 auditores que visitaram os locais presencialmente.

A Superintendência de Controle Externo do TCE, responsável pela ação, verificou o número de óbitos em proporção as internações e quantidade de médicos em relação aos atendimentos como critérios para selecionar as instituições fiscalizadas.

Em Caratinga, os auditores observaram irregularidades no registro de horário dos médicos, com controle de ponto com horários pré-definidos. Ausência de farmacêutico na UPA no período noturno e medicamentos armazenados de forma inadequada com incidência de luz solar.

Também foram identificados projeto arquitetônico sem aprovação da vigilância sanitária, ausência de pesquisa de satisfação do usuário e maca do ultrassom rasgada, em má conservação.

Vânia Franco, coordenadora da UPA Caratinga destacou que a ação foi fundamental para auxiliar na otimização o serviço. “Toda a transparência está sendo feita, isso pra nossa gestão que está encerrando agora em 31 de dezembro é gratificante. Fiquei muito orgulhosa em recebe-los e mostrar a transparência do nosso trabalho”.