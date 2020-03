Unidades Doctum recebem novos alunos em recepções festivas

Iniciativas contaram com diferentes ações de acolhimento e interação

CARATINGA – Na última segunda-feira (2) foi dia de recepcionar os novos alunos da Rede de Ensino Doctum nas unidades de Minas Gerais e Espírito Santo. As iniciativas contaram com diferentes ações de acolhimento e integração nos turnos diurnos e noturnos.

A Unidade Doctum de Caratinga, promoveu no pátio da Instituição, uma recepção festiva visando promover a integração dos alunos calouros e veteranos. A festa contou com música ao vivo, pipoca e algodão doce, movimentando e animando todos os envolvidos no pátio da faculdade.

A diretora da Unidade Doctum de Caratinga, Flávia Bastos, ressaltou que a recepção tinha como objetivo promover a interação dos alunos com toda a comunidade acadêmica. Segundo Flávia, junto com o início do semestre letivo, nascem novos projetos e sonhos. “Este será um semestre diferenciado, com muita atividade acadêmica voltada para a prática e envolvimento com toda a sociedade”.

Para a aluna Jayne Soares, do 7º período de Direito, é um honra receber os novos estudantes e apresentar a eles a faculdade. “Tenho muito orgulho de estudar aqui. A Rede de Ensino Doctum contribui com o crescimento dos alunos como profissionais, futuros advogados e futuros juízes”. O calouro de Administração, Júnior Souza, conta que as expectativas são as melhores. “Espero me surpreender com esse curso e me tornar um profissional ainda mais qualificado, já que é uma área em que trabalho atualmente”.